Молодежные субботники провели в 26 муниципалитетах Краснодарского края

«Субботник» — это совместный проект Кубанского союза молодежи и регионального центра волонтерства.

Главной целью акции является формирование экологической осознанности в молодежной среде, а также привлечение внимание к проблемам с экологией в населенных пунктах.

В Краснодаре субботник прошел на охраняемой территории Большого острова за парком «Солнечный остров». В мероприятии приняли участие свыше 130 человек. Они очистили от мусора берег озера Старая Кубань.

Молодежные субботники прошли еще в 25 муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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