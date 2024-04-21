Молодежка ЖФК «Краснодар» обыграла воронежский «Факел» со счетом 24:0

Новый сезон Молодежной лиги начался 21 апреля в Краснодаре. На поле № 13 Академии ФК «Краснодар» прошел матч 1 тура, на котором был установлен рекорд.

Молодежка женского «Краснодара» одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив «Факел» и установив новый рекорд в истории клуба по результативности. Встреча завершилась со счетом 24:0.

Ранее самый весомый результат был у ЖФК «Краснодар», футболистки в 2022 году обыграли «Кубань» в матче Кубка России — тогда счет был 11:0.

Следующую игру молодежный состав женского «Краснодара» проведет на выезде. В Красноярске 28 апреля краснодарки встретятся со сверстницами из «Енисея».

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