ФК «Краснодар» дома обыграл «Факел» со счетом 2:0

Игра 25‑го тура МИР РПЛ между «Краснодаром» и воронежским «Факелом» прошла 19 апреля на стадионе «быков».

На 60 минуте матча гол забил Виктор Са — это его первый мяч за «быков» и тысячный гол команды в истории.

На 72 минуте хозяева удвоили счет — мяч в ворота гостей забил Джон Кордоба. Однако проверка на VAR гол не засчитала — нападающий подыграл себе рукой в момент завершения атаки.

Кордоба реабилитировался на 82 минуте, снова забив гол. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0. «Краснодар» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» (47 очков), у которого на одну игру меньше.

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