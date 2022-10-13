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Молодежь Краснодарского края может получить до 500 тыс. рублей на реализацию проектов

Экономика
13.10.2022 08:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodezh-krasnodarskogo-kraya-mozhet-poluchit-do-500-tys-rublej-na-realizatsiyu-proektov
Видео канала «Кубань 24»

Каждый финалист краевого конкурса «Регион 93» получит премию от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от занятого места. Общий призовой фонд проекта составляет 5 млн рублей.

Сейчас идет прием заявок на участие от молодых людей в возрасте 18–35 лет. Главное — конкурсант должен знать, чем можно помочь своему краю, а также творчески подходить к решению актуальных социальных проблем.

По словам организаторов, конкурс поможет найти и поддержать интересные общественные инициативы, а также даст возможность самореализоваться талантливым активистам.

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