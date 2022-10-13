Молодежь Краснодарского края может получить до 500 тыс. рублей на реализацию проектов

Видео канала «Кубань 24»

Каждый финалист краевого конкурса «Регион 93» получит премию от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от занятого места. Общий призовой фонд проекта составляет 5 млн рублей.

Сейчас идет прием заявок на участие от молодых людей в возрасте 18–35 лет. Главное — конкурсант должен знать, чем можно помочь своему краю, а также творчески подходить к решению актуальных социальных проблем.

По словам организаторов, конкурс поможет найти и поддержать интересные общественные инициативы, а также даст возможность самореализоваться талантливым активистам.

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