Молодежь Краснодарского края может получить до 500 тыс. рублей на реализацию проектов
Экономика
13.10.2022 08:56
Каждый финалист краевого конкурса «Регион 93» получит премию от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от занятого места. Общий призовой фонд проекта составляет 5 млн рублей.
Сейчас идет прием заявок на участие от молодых людей в возрасте 18–35 лет. Главное — конкурсант должен знать, чем можно помочь своему краю, а также творчески подходить к решению актуальных социальных проблем.
По словам организаторов, конкурс поможет найти и поддержать интересные общественные инициативы, а также даст возможность самореализоваться талантливым активистам.
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