Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мэрия Краснодара выделила более 10 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО

Общество
11.08.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-vydelila-bolee-10-mln-rublej-na-realizatsiyu-sotsialnyh-proektov-nko
Мэрия Краснодара выделила более 10 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО

Субсидии из городского бюджета получили 44 НКО по муниципальной программе «Развитие гражданского общества».

По словам директора городского департамента внутренней политики Станислава Харьковского, на бюджетные деньги в этом году претендовала 51 социально ориентированная некоммерческая организация. Из них 11 были новичками и принимали участие в конкурсе впервые.

Строгий отбор прошли не все. Из более чем полусотни конкурсантов победили 44. Предоставленные субсидии они реализуют по следующим направлениям:

  • Социальная поддержка и защита граждан;
  • Патриотическое воспитание граждан и пропаганда здорового образа жизни;
  • Развитие духовно-нравственного воспитания;
  • Сохранение и развитие национальных культур и гармонизация межнациональных отношений.

Мэрия краевой столицы с 2015 года проводит городской конкурс субсидий. За восемь лет его победителями стали более 100 социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из бюджета Краснодарского края дополнительно выделят около 7 млрд рублей на социально значимые цели.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
  3. В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях