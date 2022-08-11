Мэрия Краснодара выделила более 10 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО
Общество
11.08.2022 12:49
Субсидии из городского бюджета получили 44 НКО по муниципальной программе «Развитие гражданского общества».
По словам директора городского департамента внутренней политики Станислава Харьковского, на бюджетные деньги в этом году претендовала 51 социально ориентированная некоммерческая организация. Из них 11 были новичками и принимали участие в конкурсе впервые.
Строгий отбор прошли не все. Из более чем полусотни конкурсантов победили 44. Предоставленные субсидии они реализуют по следующим направлениям:
- Социальная поддержка и защита граждан;
- Патриотическое воспитание граждан и пропаганда здорового образа жизни;
- Развитие духовно-нравственного воспитания;
- Сохранение и развитие национальных культур и гармонизация межнациональных отношений.
Мэрия краевой столицы с 2015 года проводит городской конкурс субсидий. За восемь лет его победителями стали более 100 социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: из бюджета Краснодарского края дополнительно выделят около 7 млрд рублей на социально значимые цели.
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