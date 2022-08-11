Мэрия Краснодара выделила более 10 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО

Мэрия Краснодара выделила более 10 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО

Субсидии из городского бюджета получили 44 НКО по муниципальной программе «Развитие гражданского общества».

По словам директора городского департамента внутренней политики Станислава Харьковского, на бюджетные деньги в этом году претендовала 51 социально ориентированная некоммерческая организация. Из них 11 были новичками и принимали участие в конкурсе впервые.

Строгий отбор прошли не все. Из более чем полусотни конкурсантов победили 44. Предоставленные субсидии они реализуют по следующим направлениям:

Социальная поддержка и защита граждан;

Патриотическое воспитание граждан и пропаганда здорового образа жизни;

Развитие духовно-нравственного воспитания;

Сохранение и развитие национальных культур и гармонизация межнациональных отношений.

Мэрия краевой столицы с 2015 года проводит городской конкурс субсидий. За восемь лет его победителями стали более 100 социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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