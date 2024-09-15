Молодая девушка погибла в машине, вылетевшей с трассы в Гулькевичском районе
Происшествия
15.09.2024 15:10
Смертельное ДТП произошло 15 сентября около 1:10 на дороге в сторону Гулькевичей.
По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем «Лады», двигаясь от поселка Лесодача к Гулькевичам, не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и вылетела в поле, где опрокинулась.
В результате аварии водитель легковушки пострадала, а ее 18-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, проводится проверка.
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