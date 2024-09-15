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Молодая девушка погибла в машине, вылетевшей с трассы в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodaya-devushka-pogibla-v-mashine-vyletevshej-s-trassy-v-gulkevichskom-rajone
Молодая девушка погибла в машине, вылетевшей с трассы в Гулькевичском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Смертельное ДТП произошло 15 сентября около 1:10 на дороге в сторону Гулькевичей.

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем «Лады», двигаясь от поселка Лесодача к Гулькевичам, не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и вылетела в поле, где опрокинулась.

В результате аварии водитель легковушки пострадала, а ее 18-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, проводится проверка.

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