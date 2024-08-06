Молния едва не убила двоих подростков в Краснодарском крае 

Инцидент произошел во время грозы 5 августа около 17:00 в Лабинске.

Предварительно, в тот вечер местный житель с сыном и дочерью, которым 15 и 16 лет, гуляли у реки Лабы в районе кирпичного завода. Начался дождь, во время которого разряд молнии ударил в подростков. После попадания молнии дети остались живы.

Их отец тут же позвонил в службу «112». На место происшествия прибыли спасатели, они оперативно передали пострадавших медикам.

По словам главного врача Лабинской ЦРБ Рината Жаркова, девочка пострадала сильнее брата, потому что молния ударила в золотую цепочку на ее шее. В результате она получила ожоги и болевой шок. Ее брату повезло больше — парня оглушило, но удар током был минимален.

«Чудо, что дети избежали аритмии-трепетания предсердий, а это почти всегда фатально», — сказал врач.

Сейчас пострадавшие подростки находятся в реанимации. Медики дают благоприятный прогноз на их выздоровление, пишет «Провинциальная газета».

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