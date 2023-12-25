Мокрый снег и гололедица ожидаются в Краснодаре 25 декабря

В последний понедельник 2023 года в краевом центре будет облачно, с прояснениями.

Утром ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем будет идти дождь. Кроме того, утром на дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть западной четверти 6–11 м/с, временами порывы 15–17 м/с. Воздух прогреется до +8…10 °С.

По краю будет также облачно с прояснениями. Днем местами сильный дождь и гроза, утром гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер будет дуть 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с, в отдельных районах 20–25 м/с.

Температура воздуха днем +3…8 °С, местами в южной половине края до +11 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до +7…12 °С; в горах до 0…+5 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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