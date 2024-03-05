Мокрый снег и дожди ожидаются 6 марта в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут осадки.

В регионе ожидаются дожди, в предгорных районах мокрый снег, местами сильный. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем +8…13 °С, местами потеплеет до +15 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем +4…9 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами пройдет дождь с грозой. Ветер усилится до 12-18 м/с. Ночью похолодает до +3…+8 °С, а днем потеплеет до +10…15 °С.

В Краснодаре 6 марта ожидает дождь. Скорость ветра достигнет 12 м/с. Днем потеплеет до +12…14 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.