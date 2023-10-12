МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в состав новых регионов

О решении Международного олимпийского комитета отстранить Россию 12 октября сообщил журналистам представитель организации Марк Адамс.

Он уточнил, что решение Олимпийского комитета РФ о включении в членство олимпийского совета ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прямым образом нарушают хартию МОК из-за влияния на территориальную целостность Украины.

«ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. Организация больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», — заявил Адамс.

Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал санкции со стороны МОК к российским спортсменам незаконными и несправедливыми, сообщает РИА «Новости».

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