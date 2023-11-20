Мойки для колес строительной техники установят на стройках Краснодара

Мойки для колес помогут уберечь городские дороги от грязи, которую после дождей оставляет строительная техника.

Оборудовать стройплощадки мойками поручил мэр Краснодара Евгений Наумов. В течение недели такие мойки появились на улице Байбакова, где строится школа, а также на Сормовской — там возводится спорткомплекс школы № 20.

За чистотой дорог постоянно следит департамент строительства. Также за грузовиками будут следить по камерам ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Информация будет передаваться застройщику для принятия мер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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