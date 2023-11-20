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Мойки для колес строительной техники установят на стройках Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mojki-dlya-koles-stroitelnoj-tehniki-ustanovyat-na-strojkah-krasnodara
Мойки для колес строительной техники установят на стройках Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мойки для колес помогут уберечь городские дороги от грязи, которую после дождей оставляет строительная техника.

Оборудовать стройплощадки мойками поручил мэр Краснодара Евгений Наумов. В течение недели такие мойки появились на улице Байбакова, где строится школа, а также на Сормовской — там возводится спорткомплекс школы № 20.

За чистотой дорог постоянно следит департамент строительства. Также за грузовиками будут следить по камерам ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Информация будет передаваться застройщику для принятия мер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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