«Мой корень уверенности кроется в жизненном опыте»: Анна Минькова дала большое интервью журналистам

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в интервью «КП-Кубань» рассказала о «потолке» женщины в политике, нехватке мест в школах и главной проблеме в медицине.

Отвечая на вопрос о сложившемся «рассудительном и спокойном образе», Анна Минькова отметила, что по своей сути она «очень тревожный человек», а уверенность пришла с жизненным опытом.

«Должность меняет, конечно. Не верьте тем, кто говорит, что не меняет. Но друзья мне такого не говорят, на то они и друзья. Наоборот, те, кто знает меня много лет, они говорят, что я не изменилась. Знаете, поскольку я занимаюсь социальной сферой, у меня есть все-таки такие вещи, о которых я не часто говорю. Допустим, в выходной день, скажем, в воскресенье, я получаю сообщения о трагедиях. Например, ребенок утонул, не смертельное утопление в бассейне в частном доме, утонул на море. По многим ситуациям мы принимаем оперативные решения, в частности, по переводу детей в санавиации, да и проводим консультации с врачами. Когда ты в этом долгое время находишься, то все равно это неизбежно. Наступает такой момент, что сегодня называется профессиональным выгибанием. Почему про врачей, например, часто говорят, что они циничные. Потому что когда человек долго в этом находится и сталкивается с человеческой болью, он пытается заблокировать чувства. Так психика устроена. Все, кто работает в социальном блоке, научены выстраивать стенки между событиями. Хотя это не легко дается. Это неизбежно накладывает отпечаток на человека. И если мы говорим о жесткости, то да, она приобретенная и реакция на какие-то события становится другая. Она, скажем, больше профессиональная. Где-то это и травмирует, и ужесточает в определенном смысле», — рассказала Анна Минькова.

По словам вице-губернатора, по-прежнему очень актуален вопрос нехватки мест в детских садах и школах. Например, в Краснодаре и Сочи эта задача не решена.

«Недавно я ехала по трассе, там много баннеров и реклама одного ЖК. И очень интересно написано: «Ваш дом с видом на школу». Раньше было — с видом на море, с видом на реку. Сегодня продаются квартиры с видом на школу, но дело в том, что вид не решает задачу наличия там школьного места. То есть вид есть. Понимаете, весь Восточно-кругликовский микрорайон вполне себе может лицезреть две больших школы. Одна вместимостью 1500 человек, в которой сегодня учатся 6000 детей. Ну конечно, вид на школу не решает проблему школы. Поэтому да, Краснодару особенно тяжело, но они молодцы. Нужно отдать должное, темпы по строительству набрали хорошие. И в Сочи нужно решать эту проблему, но вы знаете, что там ситуация еще хуже: сложный ландшафт и все, что с этим связано», — отметила Минькова.

Есть проблемы и в сфере медицины. Главная из них — нехватка кадров, и решить эту проблему быстро возможности нет.

«Медвуз решает эту проблему. Мы увеличили целевой набор. Но это же все время. Требуется шесть лет учиться. У нас в регионе 4500 частных медицинских организаций, имеющих лицензию. Даже если мы с вами сейчас представим, что в них работает два врача, то это 9000 врачей. Но там, конечно, работает не два врача и не все работают по совместительству, скажем, в государственных, а потом в частных. Там достаточно большое количество работает специалистов. Частная медицина оттягивает кадры очень серьезно. Поэтому здесь нужно понимать, что заместить сегодня эту потребность достаточно сложно. И губернатор именно для этого предпринимает решения по ипотеке, по первоначальному взносу в 1 млн рублей. Все, что касается работы первичного звена — сегодня туда заходят большие федеральные деньги, и мы тоже достаточно большой объем финансирования направляем на эти цели. То есть приоритет меняется не только визуально, мы должны в смысловую поменяться. Мы часто с врачами говорим об этике, делаем замечания, разбираем каждый случай, например, неправильного поведения в отношении пациентов. Поэтому сегодня уже и поликлиники другие. Я могу это с полной уверенностью сказать», — рассказала Минькова.

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