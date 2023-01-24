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«Могут раскидать чужие долги на жильцов»: что делать при ошибке в квитанции ЖКУ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mogut-raskidat-chuzhie-dolgi-na-zhiltsov-chto-delat-pri-oshibke-v-kvitantsii-zhku
«Могут раскидать чужие долги на жильцов»: что делать при ошибке в квитанции ЖКУ
Фото из соцсетей

Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин объяснил, как следует действовать, если замечена переплата по коммуналке.

Прежде всего, необходимо обратиться в управляющую компанию для проверки платежки, отмечает специалист. По его словам, это может быть ошибкой, однако некоторые недобросовестные организации при недоборе платежей раскидывают чужие долги на других жильцов.

«Если человек проявляет бдительность и обнаруживает несоответствие счета своему уровню потребления, ему стоит обратиться в управляющую организацию с письменной просьбой сделать перерасчет. Если это ошибка, компания должна ее исправить, либо человек получит подтверждение, что нетипичное начисление действительно обоснованно», — пояснил Крохин.

Перерасчет можно потребовать, даже если квитанция уже оплачена. Необходимо написать письменное заявление в УК в произвольной форме с указанием реквизитов и данных жильца. При неудовлетворительном ответе со стороны управляющей компании следующая инстанция — жилищная инспекция. Кроме того, гражданин может обратиться в суд, который обяжет УК сделать перерасчет, сообщает радио Sputnik.

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