Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России

Общую форму платежных документов с показаниями квартирных и общедомовых счетчиков планируют внедрить Минстрой и Минцифры.

Сейчас в платежках чаще всего отсутствуют показания общедомовых счетчиков, в результате жильцы не понимают, за что платят. Обычно там указывают только сумму на общедомовые нужды без подробных данных.

Единая платежка должна будет содержать информацию обо всех ЖКУ, в том числе стоимость, объем и тарифы. При этом должна быть возможность не оплачивать одну из услуг при несогласии плательщика, например, из-за ошибки в квитанции.

В Минстрое рассказали, что создание единой платежки предполагает переход к электронному формату. Квитанции будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ. Благодаря инициативе информация о начислениях и платежах станет более доступной и качественной. Кроме того, это позволит снизить расходы на печать и доставку бумажных квитанций.

В ведомстве также считают, что благодаря единой платежке повысится собираемость оплаты ЖКУ. Кроме того, единый документ позволит сэкономить на банковской комиссии за оплату по разным платежкам, пишут «Известия».

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