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Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontrol-rashodov-uk-sistemu-oplaty-kommunalnyh-uslug-predlozhili-izmenit-v-rossii
Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Граждане смогут оплачивать ЖКУ на специальные счета, а не сразу управляющим компаниям. После того, как совет дома проверит качество выполненной работы, он одобрит перевод средств в УК.

Инициативу «Института экономики города» поддержали в Госдуме, ее могут внести на рассмотрение уже в 2023 году.

Сейчас жильцы домов, за которыми закреплены УК, отправляют средства сразу на счет организации. При этом они не могут контролировать, пойдут ли эти деньги по назначению.

Согласно инициативе, деньги сначала будут поступать на специальные счета. Активный совет дома сможет контролировать выполнение работ, после чего одобрит перевод со специального счета на счет управляющей компании.

Для выполнения работ УК будут перечислять аванс в размере 30% от общей суммы. Специальные банковские счета уже используют для накопления взносов за капремонт, пишут «Известия».

Читайте также: в платежах ЖКХ появится новая строка за установку и замену «умных» счетчиков.

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