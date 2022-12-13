Установка и замена «умных» счетчиков: в платежах ЖКХ появится новая строка

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о передаче от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО) управление приборами учета.

Ведомству поручено обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ». Теперь РСО будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в 3-6 лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их.

В Минстрое сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается.

По словам экспертов, мера связана с тем, что сейчас для установки «умного» счетчика жильцам самостоятельно надо найти организацию и нанять мастера, который счетчик установит, будет проводить проверку или замену. Сейчас в этой сфере орудует немало мошенников, которые навязывают жильцам многоэтажек ненужные услуги или завышают цены. В первую очередь, от действий таких организаций страдают граждане пожилого возраста.

Также эксперты отметили, что оптовая закупка счетчиков может быть выгодна для РСО, и такая мера грозит возникновением монополии и завышением цен. Однако включенная в тариф стоимость приборов и услуг по их установке не окажется выше, чем если покупать их самостоятельно, пишут «Известия».

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