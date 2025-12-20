Мобильным приложением «Госуслуги.Дом» пользуются свыше 450 тыс. жителей Кубани

Сервис объединяет в себе необходимые функции для нанимателей и собственников жилья, а также помогает в решении жилищно-коммунальных вопросов.

По словам врио министра ТЭК и ЭКХ региона Вячеслава Шапошника, число пользователей приложения за последний месяц выросло на 40 тыс. человек.

«С помощью него удобно передавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, участвовать в голосованиях собственников и оперативно связываться с аварийно-диспетчерской службой. Функционал платформы постоянно расширяется. Сегодня она доступна для жителей многоквартирных домов и владельцев частных домовладений. Очень важно, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями становится максимально простым и прозрачным», — сказал Шапошник.

В приложении можно авторизоваться через подтвержденную запись на «Госуслугах». Его можно скачать на платформах RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

