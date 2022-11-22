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Мобильный центр с 23 по 25 ноября обследует жителей Динского района

Общество
22.11.2022 19:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnyj-tsentr-s-23-po-25-noyabrya-obsleduet-zhitelej-dinskogo-rajona
Мобильный центр с 23 по 25 ноября обследует жителей Динского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Передвижной комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» будет бесплатно принимать пациентов в станице Васюринской.

С 23 по 25 ноября с 9:00 до 14:00 жители и гости Динского района могут пройти обследование и получить консультацию терапевта. Для прохождения медосмотра необходим паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В мобильном центре можно измерить рост, вес, артериальное давление, пульс, сдать экспресс-анализы на общий холестерин и уровень глюкозы крови. Также специалисты определят степень физического развития и уровень функционального состояния сердца.

«В конечном итоге проходит индивидуальная консультация терапевта, который, в случае необходимости, направляет на дополнительные обследования», — сказала и. о. заместителя главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Обследование занимает не более 15-20 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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