Мобильный центр с 23 по 25 ноября обследует жителей Динского района
Передвижной комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» будет бесплатно принимать пациентов в станице Васюринской.
С 23 по 25 ноября с 9:00 до 14:00 жители и гости Динского района могут пройти обследование и получить консультацию терапевта. Для прохождения медосмотра необходим паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
В мобильном центре можно измерить рост, вес, артериальное давление, пульс, сдать экспресс-анализы на общий холестерин и уровень глюкозы крови. Также специалисты определят степень физического развития и уровень функционального состояния сердца.
«В конечном итоге проходит индивидуальная консультация терапевта, который, в случае необходимости, направляет на дополнительные обследования», — сказала и. о. заместителя главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.
Обследование занимает не более 15-20 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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