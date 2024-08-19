Мобильный комплекс станции переливания крови посетит три района Кубани

Краснодарский край принимает участие во Всероссийской неделе по борьбе с раком легких.

Стать участником акции может каждый желающий — для этого необходимо сдать кровь. Сделать это можно на станции переливания крови, а также в мобильном комплексе, который в рамках акции посетит три района Кубани.

Так, 20 августа комплекс прибудет в станицу Тбилисскую и остановится рядом с домом культуры на улице Красной, 24.

Через два дня — 22-го числа — комплекс приедет в Горячий Ключ и примет доноров около здания администрации.

А 24 августа — акцию проведут в Абинске: там мобильный комплекс остановится рядом с электрометаллургическим заводом на улице Промышленной.

Чтобы сдать кровь, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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