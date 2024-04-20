Кубань вошла в топ регионов РФ по количеству почетных доноров

Всего в России на начало 2024 года зарегистрировано 607,1 тыс. человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что больше всего почетных доноров зарегистрировано Свердловской, Московской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего — в Ненецком и Чукотских автономных округах, а также в Ингушетии.

В прошлом году знаком почетного донора наградили 21 тыс. 603 человека.

Нагрудным знаком награждают граждан, которые безвозмездно сдали цельную кровь 40 и более раз, плазму крови 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60 раз, сообщает RT.

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