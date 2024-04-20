Кондратьев: 50 тыс. жителей Кубани сдали 60 тыс. литров донорской крови

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 апреля рассказал о результатах сдачи донорской крови в 2023 году.

«20 апреля отмечаем День донора. Это праздник неравнодушных людей, которые готовы в любой момент прийти на помощь. В прошлом году 50 тыс. жителей Кубани сдали 60 тыс. литров донорской крови. Над этим работают наши медорганизации — «Станция переливания крови» в Краснодаре и ее 6 филиалов в районах, а также 60 спецкабинетов в муниципалитетах», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что больницы краяблагодаря донорам обеспечены компонентами для операций. День донора отмечают 20 апреля с 2007 года. В первую очередь праздник посвятили тем, кто сдает кровь и спасает жизни другим. Сдать кровь в Краснодаре можно: на станции переливания крови на улице Димитрова, 166 с 8:00 до 13:00 , телефон 8(861)-233-72-11;

, телефон 8(861)-233-72-11; в отделении переливания крови краевой клинической больницы № 1 на улице 1 Мая с 7:30 до 11:00 , 165, телефон 8(861)-252-95-58;

, 165, телефон 8(861)-252-95-58; в отделении переливания крови краевой клинической больницы № 2 на улице Красных Партизан, 6, корпус 2 с 8:00 до 11:30, телефон 8(861)-222-01-59. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте станции переливания крови, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: что нужно знать донору — неделя популяризации донорства продолжается на Кубани.