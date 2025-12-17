Мобильный комплекс Станции переливания крови посетит районы Кубани

Акция «День донора» пройдет на этой неделе в Северском и Калининском районах.

Мобильный комплекс Станции переливания крови 18 декабря приедет в поселок Ильский. Комплекс будет располагаться на улице Мира, 127. А 20 декабря акция пройдет в станице Калининской на улице Ленина, 145. Принять участие в акции может каждый желающий.

Ранее специалисты краевой станции переливания крови организовали выезд в Выселковский и Абинский районы.

«Регулярная донация крови благоприятно влияет на общее состояние организма, предотвращая различные сердечно-сосудистые заболевания, что соответствует одному из основных и приоритетных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: офицеры ОМОН получили награды за донорство крови в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.