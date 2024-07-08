Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет работать в Краснодаре

Обследование жителей кубанской столицы проведут с 8 по 11 июля. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний ― один из пунктов нацпроекта «Здравоохранение».

В краевом центре 8 июля «Маршрут здоровья» работает с 09:00 и до 14:00 в поселке Индустриальном, в это же время 9 июля ― в СНТ «Дружба» по улице Мичурина, 489. Уже 10 июля примут жителей поселка Дружелюбного, а 11 июля ― жителей поселка Победитель. Места работы мобильного комплекса размещены на специальном сайте.

Каждый желающий сможет измерить давление, провести экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови, а также оценить состояние сердца, получить консультацию специалиста. Чтобы принять участие в акции, нужны паспорт и полис.

Всего с начала года специалисты комплекса совершили 76 выездов в разные населенные пункты Кубани, отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров. По его словам, обследование занимает не более 20 минут.

«Такую диагностику прошли уже около 3,5 тыс. жителей городов и районов края», ― цитирует Сахарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: врач Белоусова рассказала, зачем проходить чек-ап организма и диспансеризацию.