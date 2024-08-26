Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет работать 27–29 августа в Краснодаре

Бесплатное медицинское обследование жителей разных районов краевого центра проведут в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На прием краснодарцы смогут попасть в течение трех дней.

27 августа мобильный комплекс будет работать на улице Восточно-Кругликовской, 66/1,

мобильный комплекс будет работать на улице Восточно-Кругликовской, 66/1, 28 августа — на улице Героя Аверкиева, 1.

— на улице Героя Аверкиева, 1. 29 августа медики приедут на улицу имени Генерала Трошева, 39.

В рамках акции, помимо консультации терапевта, можно измерить рост, вес и артериальное давление, сдать экспресс-анализ на показатели общего холестерина и глюкозы в крови, а также проверить состояние сердца.

Врачи будут вести прием с 9:00 до 14:00. Обследование в среднем занимает не более 20 минут. При себе пациентам нужно иметь паспорт и полис ОМС.

С начала года мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» совершил уже 110 выездов в муниципалитеты региона, в ходе которых медобследование прошли более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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