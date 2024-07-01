Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Каневской район

Специалисты ККБ № 1 еженедельно выезжают в отдаленные районы Кубани для медосмотра жителей. Подобные профилактические акции проводят по нацпроекту «Здравоохранение».

Со 2 по 4 июля врачи будут работать в участковой больнице в станице Привольной на улице им. Кирова, 76. В прошлый раз медики выезжали в Красноармейский район, там свое здоровье проверили порядка 100 человек, рассказал главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи министерства здравоохранения Инга Шелестова.

«Всего с начала 2024 года бригада врачей уже посетила более 30 населенных пунктов региона. Обследовали свыше 2 тыс. жителей края», ― добавил она.

Жители района могут сделать флюорографию, маммографию, сдать общий или биохимический анализ крови, а также проконсультироваться с врачом. Чтобы пройти диспансеризацию, нужны паспорт и полис, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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