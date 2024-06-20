Число курящих мужчин в России за 15 лет сократилось более чем в два раза

Об этом 20 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, в 2009 году более трети мужского населения страны курили табак.

«Когда мы в 2009 году принимали решение в рамках первого нацпроекта «Здоровье» о необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, — результаты у нас весьма значительные. У нас курили 40% мужчин, сейчас этот показатель значительно меньше. Он снизился более чем в два раза», — сказала Татьяна Голикова.

При этом показатель употребления алкоголя также снизился вдвое. Однако в стране выросло количество курильщиков вейпов.

Также на совещании обсудили уровень ожидаемой продолжительности жизни в разных регионах по итогам 2023 года. Здесь самый высокий показатель зафиксировали в Республике Дагестан — почти 79 лет, а самый низкий оказался в Чукотском автономном округе — 66,5 года.

При этом уровень ожидаемой продолжительности жизни только на 38% зависит от работы системы здравоохранения. Не менее значимыми в этом вопросе являются социально-экономические факторы, к которым относится правильное питание, экология и наличие вредных привычек, сообщает ТАСС.

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