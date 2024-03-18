Мобильный комплекс «Диспансеризация» 19 марта приедет в Апшеронский район

Специалисты ККБ № 1 будут принимать пациентов в Апшеронской ЦРБ 19-21 марта. Эту работу проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В планах обследовать за 3 дня не менее 100 человек. К примеру, в ходе прошлого выезда в Кореновский район врачи Краевой клинической больницы № 1 приняли 125 пациентов.

В рамках мобильной диспансеризации жители могут пройти флюорографию, маммографическое обследование, сдать общий и биохимический анализы крови, а также получить консультацию от специалистов. При необходимости пациенты получат направления в краевые медучреждения.

Передвижной комплекс «Диспансеризация» каждую неделю проводит выезды в районы Кубани согласно целям профильного нацпроекта. С начала года возможностью пройти бесплатное медобследование воспользовались уже более 750 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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