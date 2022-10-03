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Мобилизованным россиянам рассказали, где они могут оставить своих питомцев

Общество
03.10.2022 15:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilizovannym-rossiyanam-rasskazali-gde-oni-mogut-ostavit-svoih-pitomtsev
Мобилизованным россиянам рассказали, где они могут оставить своих питомцев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Портал «Объясняем.рф» рассказал, где можно оставить домашнего питомца. Опубликован список специализированных приютов, в которых позаботятся о животном, если его не с кем оставить.

В Краснодарском крае, например, можно обратиться в приют «Ключ добра» в Горячем Ключе.

Эксперты рекомендуют предварительно связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.

Читайте также: в Краснодарском крае мобилизованным выплатят по 100 тыс. рублей.

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