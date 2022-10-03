Мобилизованным россиянам рассказали, где они могут оставить своих питомцев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Портал «Объясняем.рф» рассказал, где можно оставить домашнего питомца. Опубликован список специализированных приютов, в которых позаботятся о животном, если его не с кем оставить.

В Краснодарском крае, например, можно обратиться в приют «Ключ добра» в Горячем Ключе.

Эксперты рекомендуют предварительно связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.

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