Мобилизованным россиянам рассказали, где они могут оставить своих питомцев
Общество
03.10.2022 15:25
Портал «Объясняем.рф» рассказал, где можно оставить домашнего питомца. Опубликован список специализированных приютов, в которых позаботятся о животном, если его не с кем оставить.
В Краснодарском крае, например, можно обратиться в приют «Ключ добра» в Горячем Ключе.
Эксперты рекомендуют предварительно связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.
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