Мобилизованным из Краснодарского края передали очередной груз с гуманитарной помощью

Видео канала «Кубань 24»

От жителей Кущевского района солдатам направили печки-буржуйки, лопаты, топоры, теплые вещи, а также сладости и консервы. Груз отправился военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи на запорожском направлении.

От мест, где несут службу российские военнослужащие, до позиций противника всего несколько километров. Артиллерийские дуэли здесь ведутся практически постоянно. Бойцы остались довольны посылкой с малой родины. Они уверены, что такая помощь из тыла поднимают боевой дух.

— Спасибо всем землякам, близким, родственникам за переданные посылки. Мы их получили. Мы очень рады. Скоро вернемся с победой.

Кроме того, солдатам передали письма со словами поддержки. Бойцы, мобилизованные из Краснодарского края, прибыли на запорожское направление несколько недель назад после прохождения курса интенсивной подготовки и боевого слаживания.

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