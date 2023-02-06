Мобилизованный из Краснодара поблагодарил Павла Лаврентьева за доставку беспилотника в зону СВО
Общество
06.02.2023 18:37
Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой мобилизованный житель Краснодара распаковывает беспилотник.
Родион Гузь из Краснодара поблагодарил Павла Лаврентьева за доставку беспилотника в зону спецоперации.
«Он одним из первых направился в зону СВО мобилизованным. А не в Грузию, как большинство специалистов его профиля. На видео Родион запускает дрон. И благодарит он меня только за доставку! А я в свою очередь благодарю всех, кто присутствовал в кинотеатре «Монитор Сити De Luxe» на благотворительном вечере и поучаствовал в сборе средств на приобретение беспилотника», — написал глава департамента информационной политики Краснодара в Telegram.
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