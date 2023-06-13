Мобилизованных спецназовцев отряда «Вятич» наградили медалями Росгвардии в Армавире

В Армавир из зоны СВО вернулись военнослужащие 15 отряда спецназначения «Вятич».

Торжественную встречу мобилизованных бойцов провели на территории воинской части «Вятич». Глава Армавира Андрей Харченко приветствовал военнослужащих и поблагодарил их за мужество и отвагу, а также пожелал бойцам хорошо провести отпуск.

«Личный состав 15 отряда специального назначения «Вятич», как и тысячи военнослужащих страны, с честью и в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи. Без потерь вернулись домой», — подчеркнул Харченко.

Также на мероприятии лучшим спецназовцам отряда вручили медали Росгвардии «Участник специальной военной операции» и почетную благодарность главы города, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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