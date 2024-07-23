МО РФ: 21 украинский беспилотник уничтожили ночью над Крымом и Черным морем
Происшествия
23.07.2024 07:36
В течение ночи 23 июля киевский режим снова совершил попытку атаковать объекты Российской Федерации при помощи БПЛА.
Дежурными средствами ПВО России перехвачены и уничтожены два беспилотника над Брянской областью и два — над Белгородской.
Кроме того, 21 БПЛА перехвачен и ликвидирован над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
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