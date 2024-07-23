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МО РФ: 21 украинский беспилотник уничтожили ночью над Крымом и Черным морем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mo-rf-21-ukrainskij-bespilotnik-unichtozhili-nochyu-nad-krymom-i-chernym-morem
МО РФ: 21 украинский беспилотник уничтожили ночью над Крымом и Черным морем
Фото mil.ru

В течение ночи 23 июля киевский режим снова совершил попытку атаковать объекты Российской Федерации при помощи БПЛА.

Дежурными средствами ПВО России перехвачены и уничтожены два беспилотника над Брянской областью и два — над Белгородской.

Кроме того, 21 БПЛА перехвачен и ликвидирован над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

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