МО РФ: 21 украинский беспилотник уничтожили ночью над Крымом и Черным морем

В течение ночи 23 июля киевский режим снова совершил попытку атаковать объекты Российской Федерации при помощи БПЛА.

Дежурными средствами ПВО России перехвачены и уничтожены два беспилотника над Брянской областью и два — над Белгородской.

Кроме того, 21 БПЛА перехвачен и ликвидирован над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

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