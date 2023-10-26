Многоядную муху-горбатку обнаружили в крупной партии риса в порту Новороссийска

Партию риса с карантинной многоядной мухой-горбаткой поставили из Индии.

Наличие и жизнеспособность мухи подтвердили в заключении о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Чтобы не допустить ее распространение, партию риса массой 300 тонн направили на обеззараживание.

По результатам обеззараживания специалисты осмотрят партии, отберут образцы и направят их в аккредитованную лабораторию. Когда там подтвердят, что муха не жизнеспособна, продукцию выпустят в свободное обращение, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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