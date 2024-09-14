Многокилометровые пробки собрались 14 сентября на дорогах к морю на Кубани

Жители и гости Краснодарского края в выходные дни устремились на Черноморское побережье Кубани, чтобы насладиться началом бархатного сезона.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 11:10 14 сентября, в Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» собралась пробка, протяженностью более 9,5 км. в направлении моря. Чтобы проехать Горячий Ключ, автомобилистам потребуется почти 1,5 часа.

Следующая пробка поджидает автомобилистов уже через несколько километров перед перевалом Хребтовым. Здесь автомобильный затор растянулся на 12 км. В пробке придется постоять почти час.

Также затруднено автомобильное движение на трассе в поселках Джубга, Новомихайловском, Архипо-Осиповка, в Туапсе.

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