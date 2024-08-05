Многокилометровые пробки образовались 5 августа на дорогах к морю на Кубани

Автомобильные заторы наблюдаются с утра 5 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа, Джубги, Новомихайловского, Туапсе и Архипо-Осиповки.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:30, под Горячим Ключом в направлении Черноморского побережья автомобильная пробка растянулась почти на 10 км. Перед перевалом Хребтовым и поселком Молдавановка длина пробки достигает почти 15 км.

В поселке Джубга длина автомобильного затора по направлению к морю составляет почти 4,5 км. Аналогичная ситуация наблюдается на обоих въездах в село Архипо-Осиповка.

В поселке Новомихайловском пробка из машин в сторону Джубги растянулась на 6 км. Туапсе также сковал автомобильный затор на федеральной трассе в сторону Сочи протяженностью 6,3 км, который протянулся через весь город. Во встречном направлении пробка в Туапсе чуть короче — 3,7 км.

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