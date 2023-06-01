Многоэтажный дом в Шебекино полыхает после обстрела ВСУ. Видео

Центр и окраины Шебекино в Белгородской области 1 июня с раннего утра попали под массированным артиллерийский обстрел украинских военных, которые используют для этого в том числе РСЗО «Град».

В результате ударов вражеской артиллерии есть прямое попадание в частный жилой дом и пятиэтажное общежитие, которое загорелось. Разрушения есть и в здании местной администрации. От жителей поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Шебекино временно остался без электричества.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что под обстрел попал автобус с эвакуированными людьми, в результате есть погибший и два пострадавших. К счастью, эта информация не подтвердилась. Попавший под обстрел автобус был пустой, сообщает в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число пострадавших от обстрелов ВСУ в Шебекино увеличилось до 10. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что власти готовы эвакуировать всех желающих. Места общего сбора не публикуют, чтобы они не стали цель для артиллерии противника. Для помощи в эвакуации в регионе запустили дополнительный номер горячей линии — 122.

По его словам, все пункты временного размещения готовы принять местных жителей. Из Белгородской области 1 июня вывезут 200 человек — женщин с детьми. Их отвезут сначала в Пензу, а затем в Калугу и Ярославль.