Многоэтажку в Сириусе, где взорвался газ, построили незаконно

Речь идет о многоквартирном доме на улице Трубачева, 26. Вечером 24 декабря там произошел взрыв бытового газа.

По прибытии спасатели установили, что пожара нет, но разрушен балкон и остекление одной из квартир. По предварительной информации, пострадали два человека, еще двух человек спасли. Эвакуировали 23 жильца. На месте работали 60 человек и 19 единиц техники.

Стало известно, что ранее мэрия Сочи вела судебные разбирательства с застройщиком из-за возведения этого дома.

«Согласно судебным материалам, строительство указанного объекта осуществлялось без разрешительной документации. Компетентные органы устанавливают все факты, ставшие причиной вчерашнего происшествия», — сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

Жильцам получивших повреждения квартир продолжают оказывать помощь и поддержку. Жителям соседних домов помогают оклеить оконные проемы, где выбило стекла.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эвакуированных жильцов при взрыве газа в многоэтажке Сириуса размещают в пункте временного размещения — отеле «Гамма Сириус».