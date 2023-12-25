Администрация Сириуса назвала предположительную причину ЧП в многоэтажке

Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа.

На месте работают все специальные службы. Жителей впустили в квартиры, чтобы они забрали документы и необходимые вещи. Эвакуированных жильцов при необходимости размещают в пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус», собирают информацию об имеющихся повреждениях, в том числе в соседних домах.

«По версии спасателей, взрыв произошел в результате утечки бытового газа на 5 этаже. Сейчас 6 человек находятся в ПВР, два в больнице с ожогами высокой степени поражения», — сообщил глава администрации ФТ «Сириус»» Дмитрий Плишкин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два человека пострадали в результате хлопка в многоэтажке в Сириусе.