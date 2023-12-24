Два человека пострадали в результате хлопка в многоэтажке в Сириусе

Информация о происшествии в многоквартирном доме на улице Трубачева поступило в МЧС 24 декабря в 20:46.

По прибытии спасатели установили, что пожара нет, но разрушен балкон и остекление одной из квартир. По предварительной информации, пострадали два человека, еще двух человек спасли. Эвакуировали 23 жильца.

На месте работают 60 человек и 19 единиц техники. Предварительно, дом газифицирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также на месте происшествия работают спасатели, сотрудники коммунальных служб и глава администрации «‎Сириуса»‎ Дмитрий Плишкин. Всех пострадавших разместят в отеле «Гамма Сириус». Жителям дома окажут необходимую помощь. Причины происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

Возле дома выставили охрану. Пешие патрули круглосуточно будут обеспечивать сохранность имущества жителей. Три наряда, которые прибыли сразу после сообщения о происшествии и обеспечивали охрану общественного порядка на месте, вернулись на маршруты патрулирования, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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