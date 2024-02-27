Многоэтажку «Скала» на углу Северной и Аэродромной достроят в Краснодаре

Недостроенный с 2015 года многоэтажный дом в центре Краснодара планируют достроить до конца года.

Строительство высотки в 25 этажей приостановили из-за нарушений — в центре города такие объекты возводить нельзя. Застройщик должен был уменьшить количество этажей и представить новый проект по решению суда.

В результате в будущем ЖК оставили 19 этажей, часть из которых будут подземными, и 344 апартаментов вместо 450.

«Право собственности на земельный участок принадлежит ООО «Кэпитал Инвест». В 2011 году было выдано разрешение на строительство здания. Данное разрешение было продлено до 27 декабря 2024», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Сейчас ведутся монтажные работы, возле многоэтажки работает строительная техника, сообщает «КП»-Кубань».

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