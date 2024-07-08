Многодетным мамам в Краснодаре начнут вручать подарки при выписке из роддомов

Новую акцию в краевом центре запустили 8 июля, приурочив его ко Дню семьи, любви и верности.

С сегодняшнего дня все многодетные семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, начнут получать наборы с одеждой и средствами ухода за малышом. В каждом наборе будет 30 предметов.

Подарки для многодетных будут вручать при выписке из роддомов Краснодара и в центре «Кубанская семья» на улице Крупской, 103.

«Подарок полностью произведен в Краснодаре — от упаковки до каждого предмета в ней. Таким образом мы поддерживаем не только родителей, но и местных производителей», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре до 3 тыс. рублей увеличили выплату малоимущим многодетным семьям. Решение об увеличении выплаты приняли 20 июня на 75 заседании Гордумы.