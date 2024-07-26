Многодетные семьи в Сочи получат 8 тыс. бесплатных абонементов для развлечений

За пять лет число многодетных семей в Краснодарском крае увеличилось на треть. Им доступны различные меры поддержки, в том числе по линии социальной защиты.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что в Сочи реализуют успешную муниципальную практику. В Год семьи администрация курорта подготовила для многодетных семей свыше 8 тыс. бесплатных абонементов на посещение культурно-массовых мероприятий. Их получили уже более 5 тыс. семей.

«В программе поддержки участвуют не только муниципальные учреждения культуры и отдыха, но и социальные партнеры, работающие в сфере туризма и развлечений», ― рассказала Минькова в своем Telegram-канале.

Узнать подробнее о мерах поддержки для многодетных семей в Краснодарском крае можно на сайте министерства труда.

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