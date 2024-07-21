Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэр Новороссийска подарил коляску для тройни молодой семье

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-novorossijska-podaril-kolyasku-dlya-trojni-molodoj-seme
Мэр Новороссийска подарил коляску для тройни молодой семье
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Глава Новороссийска Андрей Кравченко навестил молодую семью, в которой накануне родились тройняшки.

Мэр поздравил новоиспеченных родителей и подарил им многофункциональную коляску для всех троих детей.

«Первенец — это всегда радостное и долгожданное событие для любой семьи. Когда же появляется сразу трое малышей, счастья становится в разы больше! Как многодетный отец понимаю, сколько сейчас забот у родителей. Уход за новорожденными — задача не из легких. Уверен, новая коляска сделает прогулки с тройняшками комфортными и удобными», — написал глава Новороссийска в Telegram.

Он также пожелал молодым родителям счастья, здоровья и удачи в воспитании детей.

Читайте также: три двойни родились за сутки в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях