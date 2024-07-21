Мэр Новороссийска подарил коляску для тройни молодой семье

Глава Новороссийска Андрей Кравченко навестил молодую семью, в которой накануне родились тройняшки.

Мэр поздравил новоиспеченных родителей и подарил им многофункциональную коляску для всех троих детей.

«Первенец — это всегда радостное и долгожданное событие для любой семьи. Когда же появляется сразу трое малышей, счастья становится в разы больше! Как многодетный отец понимаю, сколько сейчас забот у родителей. Уход за новорожденными — задача не из легких. Уверен, новая коляска сделает прогулки с тройняшками комфортными и удобными», — написал глава Новороссийска в Telegram.

Он также пожелал молодым родителям счастья, здоровья и удачи в воспитании детей.

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