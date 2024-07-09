Многодетную мать посадили на 2 года за гибель двоих детей при пожаре в Адыгее

Трагедия произошла 21 февраля в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района.

Установили, что с 10:30 до 23:30 женщины не было дома. На это время там без присмотра остались ее 11 и 15-летняя дочери. Днем в доме произошел пожар, дети погибли.

Мать при этом знала, что дровяная печь и электроснабжение в ее доме неисправны. Более того, она сама сняла часть автономных пожарных извещателей, установленных в ее доме.

Обвиняемую лишили родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум детям и приговорили к двум годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к приезду пожарных расчетов дом горел открытым пламенем. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи.