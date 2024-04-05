Младенец попал в больницу после падения с лестницы в доме в Краснодаре

Инцидент произошел 4 апреля в одном из частных домов в Пашковском жилом массиве.

В полицию поступило сообщение из больницы о поступлении 11-месячного пациента с различными травмами, которые он получил при падении с высоты.

При разбирательстве правоохранители установили, что ребенок вместе со своей мамой находился в доме и упал с лестницы, пытаясь спуститься ползком со второго этажа на первый. В этот момент мать находилась с ним в одной комнате.

Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь, их отвезли в больницу. Пострадавшему ребенку оказывают всю необходимую помощь.

«Семья на профилактическом учете в полиции не состоит. Социально-бытовые условия в доме удовлетворительные», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По факту травмирования ребенка проводят проверку, по результатам которой примут законное решение.

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