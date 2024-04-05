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Маленькая девочка выпала из окна многоэтажки в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malenkaya-devochka-vypala-iz-okna-mnogoetazhki-v-anape
Маленькая девочка выпала из окна многоэтажки в Анапе
Фото из соцсетей

Инцидент произошел вечером 4 апреля в жилом комплексе «Лазурный» на улице Маяковского.

По словам очевидцев, 6-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, рухнув на тротуар с большой высоты. Первую помощь ей оказали неравнодушные соседи. Предположительно, родителей девочки в этот момент не было дома.

В результате падения девочка выжила. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу в отделение реанимации, пишет газета «Анапское Черноморье».

В соцсетях появилась информация, что выпавшая из окна девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Читайте также: пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда в Новороссийске. Инцидент произошел утром 19 марта в одном из многоэтажных домов. Пожилая женщина выжила, с козырька ее спустили на носилках спасатели.

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