Маленькая девочка выпала из окна многоэтажки в Анапе

Инцидент произошел вечером 4 апреля в жилом комплексе «Лазурный» на улице Маяковского.

По словам очевидцев, 6-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, рухнув на тротуар с большой высоты. Первую помощь ей оказали неравнодушные соседи. Предположительно, родителей девочки в этот момент не было дома.

В результате падения девочка выжила. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу в отделение реанимации, пишет газета «Анапское Черноморье».

В соцсетях появилась информация, что выпавшая из окна девочка скончалась в больнице от полученных травм.

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