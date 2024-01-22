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Мизулина предупредила жителей Краснодара о «страшных» группах, угрожающих школам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mizulina-predupredila-zhitelej-krasnodara-o-strashnyh-gruppah-ugrozhayushhih-shkolam
Мизулина предупредила жителей Краснодара о «страшных» группах, угрожающих школам
Екатерина Мизулина. Фото ekaterina-mizulina.ru

По словам директора Лиги безопасного интернета России Екатерины Мизулиной тематические группы с угрозами в адрес школ и других социальных учреждений появились в Краснодаре, Нижнекамске, Пскове и Саратове.

«Всю информацию о страшных группах с угрозами отправили в правоохранительные органы», — написала она в Telegram.

Подробных данных о группах, угрожающих школам в мессенджерах, пока нет. Информация уточняется.

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