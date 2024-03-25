Мизулина предупредила о провокаторах, вербующих подростков в соцсетях Анапы

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина 25 марта предупредила о рассылке в мессенджерах сообщений с предложением совершить теракт.

По ее словам, информацию о каналах, содержащих угрозы школам и рассылающих сообщения передали в правоохранительные органы.

Сообщения рассылались жителям Анапы, Москвы, Челябинска, Перми, Владимира, Балашихи, Томска, Екатеринбурга, Хабаровска, Авдеевки, Ракитного и Гоголевки. Мизулина сообщила, что каналы, с которых велась рассылка, создаются на территории Украины.

«Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке. Будьте осторожнее. Блокируйте сразу при получении таких сообщений. Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно», — написала Мизулина в Telegram.

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