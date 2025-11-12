Митрополит Василий рассказал о проекте нового храма и парка в ЮМР в Краснодаре

Владыка прокомментировал планируемое строительство нового храма на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, которое вызвало много споров среди местных жителей.

Глава Кубанской митрополии отметил, что исторически в этом микрорайоне не удалось найти землю, чтобы построить дополнительный храм, а существующий — храм Рождества Христова вмещает только 500 человек.

Новый храм стало возможным построить напротив храма-часовни святого Димитрия Солунского.

«Это не просто будет храм, это будет храм для просвещения, он будет стоять на стилобате, в котором будут размещаться различные помещения, в том числе зал на 300 человек, для того, чтобы мы могли общаться и с молодежью, и социальными службами, и по образовательным процессам, и по другим возможным направлениям. Сейчас у епархии нет подобной площадки для общения с жителями», — отметил митрополит Василий.

По проекту храм рассчитан на 1 тыс. человек, и к нему будет прилегать большой парк около 4 га без забора. Кроме того, все существующие деревья планируют сохранить.

«Скоро мы разместим во всех СМИ и вид храма, и его прилегающую территорию, по которым можно будет судить о замысле, который у нас есть. Поэтому не переживайте, мы просим вас молить о содействии, чтобы этот величественный храм, который должен быть украшением нашего города, появился как можно скорее для служения Богу и людям», — подчеркнул владыка.

