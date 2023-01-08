Митрополит Григорий в Рождество посетил военный госпиталь Краснодара

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий 7 января приехал в военный госпиталь Министерства обороны РФ поздравить раненых военнослужащих и участников спецоперации, находящихся на лечении.

Владыка поздравил солдат и подарил им подарки, а также пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, силы духа и победы.

«Бог всегда рядом. Вы сами тоже молитесь, обращайтесь к Богу простыми словами, идущими от сердца, и Он поможет!» — сказал митрополит Григорий.

Подарочные пакеты для пациентов госпиталя собирали сестры милосердия Екатерининского собора, монахини Апшеронского женского монастыря «Нерушимая Стена». Они изготовили для воинов рождественские пряники.

Митрополит Григорий поблагодарил медперсонал военного госпиталя за лечение воинов, пожелал помощи Божией и также подарил им подарки, сообщает пресс-служба кубанской митрополии Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

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